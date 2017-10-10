«Юта» разгромила «Финикс», «Портленд» победил «Сакраменто» в предсезонных матчах

«Юта Джаз» разгромил «Финикс Санз» в предсезонном матче со счётом 120:102. За «Джаз» 20 очков набрал Рики Рубио. В составе «Санз» отметим Девина Букера, записавшего себе в актив 19 очков.

В ещё одном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал уверенную победу над «Сакраменто Кингз» — 97:83. Самым результативным в составе победителей стал Юсуф Нуркич, набравший 16 очков. За «Кингз» 16 очков набрал Джастин Джексон.

НБА. Предсезонные матчи

«Финикс» — «Юта» — 102:120 (17:29, 24:36, 29:21, 32:34)

«Сакраменто» — «Портленд» — 83:97 (24:29, 19:25, 22:17, 18:26).