Джей Ар Смит: приход Дуэйна Уэйда позволит мне продлить карьеру на два-три года

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит нашёл позитивные моменты в том, что перешедший в команду перед нынешним сезоном Дуэйн Уэйд вытеснил его из стартового состава команды.



«Пока мы побеждаем, меня не беспокоит, выхожу я в стартовом составе или со скамейки. И честно говоря, приход Уэйда позволит мне продлить игровую карьеру. Ведь у меня станет меньше работы на площадке. Вокруг меня уже не будет столько опекунов. И вместо 18-летней карьеры, я смогу отыграть даже 20 или 21 год», – передаёт слова Смита ESPN.