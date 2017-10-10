Майкл Бизли травмировал локоть в предсезонной игре с «Хьюстоном»

Форвард «Нью-Йорка» Майкл Бизли травмировал локоть левой руки в предсезонном матче с «Хьюстоном» (117:95), состоявшемся 9 октября. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель ESPN Ян Бегли.



«После матча ушибленный локоть Бищзли был перемотан. Он (Майкл) сказал, что рентген не выявил перелома», — написал Бегли в своём микроблоге.



Ранее Бизли заявил, что не считает себя уступающим по таланту таким звёздам НБА, как Кевин Дюрант и Леброн Джеймс, отметив, что определённые сложности не позволили ему полностью раскрыть свой потенциал.

Бизли: по своему таланту я стою на одном уровне с Дюрантом и Джеймсом