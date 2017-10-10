Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов первой недели сезона

Официальный канал Единой лиги ВТБ в YouTube представил видео лучших моментов первой недели турнира. В топ-10 рейтинга вошли эпизоды с участием Костаса Каймакоглу, Виталия Фридзона, Стефана Ласме и других.

Третье место в хит-параде досталось комбинации игроков «Химок», в которой аллей-уп Зайцева на Робинсона завершился красивым данком последнего. Второе место у форварда Ике Удано, вколотившего эффектный данк в кольцо ЦСКА. На вершину же поднялся форвард «Калева» Седрик Симмонс, забивший данк в кольцо «Локомотива-Кубань» с сопротивлением Брокхоффа и Хвостова.

Лучшие моменты матчей первой недели Единой лиги ВТБ можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.