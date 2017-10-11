«Кливленд» проиграл «Чикаго», «Торонто» разгромил «Детройт» в предсезонных играх

«Кливленд Кавальерс» потерпел поражение от «Чикаго Буллз» в предсезонном матче со счётом 94:108. В составе «Буллз» 28 очков и 11 подборов набрал Джастин Холидэй. У «Кавальерс» 17 очков на счету Леброна Джеймса.

«Торонто Рэпторс» разгромил «Детройт Пистонс» — 116:94. В составе «Торонто» 19 очков набрал Си Джей Майлз, Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов. За «Детройт» 22 очка набрал Иш Смит.

В других матчах «Индиана Пэйсерс» разгромил «Маккаби» (Хайфа) — 108:89, а «Сан-Анонио Спёрс» уступил «Орландо Мэджик» — 98:103.

НБА. Предсезонные матчи

«Кливленд» — «Чикаго» — 94:108 (20:24, 22:26, 25:22, 27:36)

«Торонто» — «Детройт» — 116:94 (30:23, 31:28, 31:20, 24:23)

«Индиана» — «Маккаби» (Хайфа) — 108:89 (36:16, 26:34, 21:22, 25:17)

«Сан-Антонио» — «Орландо» — 98:103 (29:30, 27:25, 29:22, 13:26).