Обрадович: «Локомотив» должен сдерживать быстрые прорывы «Лиможа»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович поделился ожиданиями от предстоящего матча Еврокубка с французским «Лиможем».



«Встречаемся с командой, которая намного лучше играет дома при своих великолепных фанатах. У них отличная поддержка. Мы должны сдерживать их быстрые прорывы и контролировать отскок под кольцом. Всегда непросто начинать турнир в гостях, но мы хотим выиграть эту игру», – приводит слова Обрадовича официальный сайт «Локомотива-Кубань».



Встреча между «Лиможем» и «Локомотивом» состоится 11 октября в 20:00 по московскому времени.

Что светит российским клубам в Еврокубке. Прогноз «Чемпионата» «Локо», «Зенит» и УНИКС стартуют во втором по значимости клубном турнире Европы.