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В. Карасёв — о матче с «Гран Канарией»: в Испанию приехали биться

11 октября 2017, среда. 15:15 Баскетбол

Сегодня, 11 октября, «Зенит» проведёт дебютный в сезоне матч Еврокубка. Команда из Санкт-Петербурга на выезде сыграет с «Гран Канарией». Перед поединком наставник «Зенита» Василий Карасёв посетовал на отсутствие времени на восстановление после матча в Единой лиге ВТБ, при этом отметив, что в Испании его подопечные намерены биться.

«Состав не изменится по сравнению с матчем против „Пармы“, в Испании на паркет выйдут всё те же ребята. Понятно, что у нас было не так много времени на восстановление, в воскресенье сыграли непростой матч, но уже в понедельник провели занятие, подробно разобрали „Гран Канарию“.

У них хорошая сбалансированная команда, в их составе есть три качественных центровых с большим ростом, так что в этом плане нам придётся нелегко, но, как бы то ни было, мы приехали биться», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».

Источник: Официальный сайт БК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
БК Зенит Гран Канария Василий Карасёв
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