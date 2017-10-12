Расселл: не вижу недостатков у Эмбиида — большой, как Шак, бросает, как Новицки

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл прокомментировал игру центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида в предсезонном матче с «Нетс».

«У него есть всё. Я не вижу недостатков в его игре. Он большой, как Шакил О'Нил. И может бросать, как Дирк Новицки. У него есть весь необходимый набор умений. Он явно способен наделать шуму в этом сезоне», — цитирует игрока NetsDaily.

Встреча завершилась победой «Филадельфии» со счётом 133:114, а центровой набрал 22 очка и совершил 7 подборов за 14 минут.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.