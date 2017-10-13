Клайбёрн: я же ещё молодой, готов хоть каждый матч играть без замен

Лёгкий форвард ЦСКА Уилл Клайбёрн ответил главному тренеру команды Димитрису Итудису, ранее извинившемуся за то, что был вынужден держать игрока на площадке более 37 минут в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».



«Конечно, я нервничал перед матчем. Если честно, я перед каждой своей игрой нервничаю, а выйдя на паркет, просто старался максимально помочь команде. Никаких проблем, что отдохнул только в первой четверти. Я же ещё молодой, так что пока готов хоть каждый матч играть без замен.

Отличные эмоции после дебютной игры за ЦСКА в Евролиге. В первой четверти мы получили от «Милана» неслабый удар по лицу, заставивший команду проснуться и наконец начать играть в свой баскетбол», – цитирует Клайбёрна «Р-Спорт».



Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 93:84.