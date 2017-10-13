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Клайбёрн: я же ещё молодой, готов хоть каждый матч играть без замен

13 октября 2017, пятница. 13:11 Баскетбол

Лёгкий форвард ЦСКА Уилл Клайбёрн ответил главному тренеру команды Димитрису Итудису, ранее извинившемуся за то, что был вынужден держать игрока на площадке более 37 минут в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».

«Конечно, я нервничал перед матчем. Если честно, я перед каждой своей игрой нервничаю, а выйдя на паркет, просто старался максимально помочь команде. Никаких проблем, что отдохнул только в первой четверти. Я же ещё молодой, так что пока готов хоть каждый матч играть без замен.

Отличные эмоции после дебютной игры за ЦСКА в Евролиге. В первой четверти мы получили от «Милана» неслабый удар по лицу, заставивший команду проснуться и наконец начать играть в свой баскетбол», – цитирует Клайбёрна «Р-Спорт».

Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 93:84.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
БК Милан ПБК ЦСКА Димитрис Итудис Уилл Клайбёрн
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