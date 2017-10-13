Быков: пока мой контракт с РФБ не продлён

Тренер сборной России Сергей Быков сообщил, что его контракт с Российской федерацией баскетбола на данный момент не продлён. В сентябре РФБ утвердила Сергея Базаревича на посту главного тренера сборной России.

«Что касается того, продолжу ли я работать в штабе сборной, то не владею этой информацией. Пока контракт подписал только Базаревич. Естественно, и мне хотелось бы, ведь это сборная, большая честь. Но вообще не хотелось бы сейчас об этом говорить.

А по поводу слов Базаревича, говорившего о желании завершить карьеру или взять перерыв, то я думаю, что в первую очередь сказались бессонные ночи. Когда он это сказал, я лично не верил. Естественно, он продолжит. Без этого мы не можем. Но давление и то, сколько сил он потратил, не могло не сказаться», — сказал Быков в эфире «Спорт FM».