«Бостон» отчислил четверых игроков

Клуб НБА «Бостон Селтикс» отчислил из своего тренировочного лагеря четверых игроков. Расположение команды покинули Дэниел Диксон, Джонатан Холмс, Эл Джей Пик и Эндрю Уайт. Об этом «Бостон» сообщил в своём официальном «твиттере».



Ранее стало известно, что «Бостон» до сих пор не предложил защитнику Маркусу Смарту продлить контракт, срок действия которого истекает после предстоящего сезона. Если стороны не договорятся о новом соглашении до 16 октября, то по окончании сезона Смарт получит статус ограниченно свободного агента.