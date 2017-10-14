«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», Карри набрал 18 очков

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал побед над «Сакраменто Кингз» в предсезонном матче — 117:106. В составе победителей 18 очков набрал Стивен Карри, ещё 17 в активе Патрика Маккоу. У «Кингз» 23 очка на счету Дэвида Стоктона.

В других матчах «Портленд Трэйл Блэйзерс» разгромил «Маккаби» (Хайфа) со счётом 129:81, а «Финикс Санз» уверенно обыграл «Брисбен Буллетс» — 114:93.

НБА. Предсезонные матчи

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 117:106 (26:24, 28:27, 30:30, 33:25)

«Портленд» — «Маккаби» (Хайфа) — 129:81 (41:21, 35:26, 28:23, 25:11)

«Финикс» — «Брисбен Буллетс» — 114:93 (38:12, 33:33, 20:23, 23:25).