Пьер Джексон признан MVP первого раунда Евролиги

Защитник «Маккаби» из Тель-Авива Пьер Джексон признан самым ценным игроком первого раунда регулярного чемпионата Евролиги. Об этом было объявлено на официальном сайте турнира.



Джексон помог своей команде одержать победу в гостевом матче с «Бамбергом» (88:71), набрав 27 очков, отдав девять результативных передач, собрав семь подборов и совершив два перехвата.



В тройку лучших также попали защитник «Реала» Лука Дончич и центровой «Барселоны» Кевин Серафен.



Видео доступно на официальном канале Евролиги в YouTube.