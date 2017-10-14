Лучшие моменты Робинсона в матче с «Валенсией»

Пресс-служба БК «Химки» подготовила видеоролик с лучшими моментами с участием Томаса Робинсона в матче с «Валенсией». Для форварда подмосковной команды эта игра стала первой на турнире в его карьере. Ранее Робинсон играл только в Национальной баскетбольной ассоциации. В сентябре Робинсон подписал однолетний контракт с «Химками».



В матче с «Валенсией» 26-летний форвард набрал 16 очков, а сам подмосковный клуб праздновал победу со счётом 75:70. Следующий матч БК «Химки» проведёт дома 20 октября против литовского «Жальгириса».