«Филадельфия» подписала контракты с Эндрюсом, Уэббом и Ловином

Клуб НБА «Филадельфия Сиксерс» подписал контракты с Эндрю Эндрюсом, Джеймсом Уэббом III и Марком Ловином. Об этом в своём «твитере» сообщил обозреватель PhillyInquirer Кит Помпей.



«Сиксерс» подписали Эндрю Эндрюса, Джеймса Уэбба III и Марка Ловина. Ожидается, что они будут отчислены до дедлайна, намеченного на понедельник», — написал Помпей.



Ранее руководство «Филадельфия Сиксерс» приняло решение отчислить из состава центровых Криса Хамфриса и Эмеку Окафора, а также атакующего защитника Джеймса Блэкмона.