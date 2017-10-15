«Детройт» расторг контракт с Бено Удрихом

«Детройт Пистонс» расторг контракт с разыгрывающим Бено Удрихом, сообщает ESPN. Таким образом, в составе команды осталось 14 игроков с гарантированными контрактами при возможности внести в заявку на сезон 15. На позиции разыгрывающего в распоряжении главного тренера Стэна ван Ганди имеются Реджи Джексон и Иш Смит.

35-летний Удрих провёл в НБА 831 поединок за 13 лет в составе восьми команд. В прошлом сезоне за «Детройт» он набирал по 5,8 очка и отдавал по 3,4 передачи за 14 минут в среднем за игру в 39 матчах регулярного чемпионата.