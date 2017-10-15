Барцокас: во встрече с «Пармой» важен будет правильный подход

Завтра, 16 октября, подмосковным «Химкам» предстоит провести домашнюю встречу в рамках Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». В преддверии поединка ожиданиями от него делится главный тренер хозяев Георгиос Барцокас, который отдал должное изменениям, произошедшим в «Парме» в межсезонье.

«Для нас важен каждый матч, и сейчас нужно переключиться на игру с «Пармой». У «Пармы» команда намного сильнее, чем в прошлом году, хотя полным составом они провели всего один матч. Главное — сохранять настрой и концентрацию, а также играть все сорок минут. В таких встречах очень важен правильный подход», — приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок».