В. Карасёв: главное – это победа, неважно какая

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал игру своих подопечных во встрече с «Астаной», которая завершилась победой питерцев со счётом 84:73.



«В нашей ситуации главное – это победа, неважно какая. С нашей ситуацией с «большими», когда и Гордон, и Валиев играли на уколах, думаю, что мы показали неплохой баскетбол и вели игру. Была фаза расслабления в третьей четверти, чем «Астана» тут же смогла воспользоваться, но затем мы добавили и смогли удержать преимущество», — цитирует Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.