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Харпер: «Зенит» прибавляет даже не в каждой игре, а на каждой тренировке

16 октября 2017, понедельник. 06:10 Баскетбол

Защитник «Зенита» Демонте Харпер, комментируя победу над «Астаной» в матче Единой лиги ВТБ со счётом 84:73, отметил, что командное взаимодействие у петербуржцев становится лучше с каждым днём.

«У нас сложная ситуация в команде, много травмированных. Я думаю, как только они вернутся, мы сможем играть одинаково хорошо и дома, и в гостях. Мы прибавляем даже не в каждой игре, а на каждой тренировке. Так называемая командная химия у нас становится лучше. Как только мы обретём полный состав, мы станем играть ещё лучше. Сейчас нам нужно продолжать работать и добиваться положительного результата», — приводит слова Харпера официальный сайт «Зенита».

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Источник: Официальный сайт БК "Зенит" Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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