Стивен Карри: готов обменять два звания MVP на один чемпионский титул

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри считает командные достижения более значимыми, чем индивидуальные.



«Каждый хочет входить в число соискателей звания MVP и получить признание как лучший баскетболист сезона. Но когда меня дважды выбирали самым ценным игроком чемпионата, я играл не ради этого. Передо мной не стояла такая цель. Если мне предложат обменять два звания MVP на один чемпионский титул, то я соглашусь. Но надеюсь, что смогу побороться и за то, и за другое», – цитирует Карри Athletic.