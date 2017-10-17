Обрадович: многим командам не удаётся адаптироваться к манере игры «Альбы»

18 октября «Локомотив-Кубань» проведёт первый домашний матч Еврокубка в сезоне. Противостоять краснодарцам будет берлинская «Альба». В преддверии поединка наставник «Локо» Саша Обрадович поделился ожиданиями от него, отметив сильные стороны соперника.

«Альба» играет в очень хороший баскетбол, и у них отличная победная серия. Это сложный соперник, потому что они проповедуют нестандартный, агрессивный баскетбол с зонной защитой. Многие команды не могут адаптироваться к этой манере игры. Но я думаю, что у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться и одержать победу", — приводит слова Обрадовича официальный сайт Еврокубка.

В первом туре группового этапа Еврокубка «Локо» одержал выездную победу над «Лиможем» (63:61), в то время как «Альба» разгромила белградский «Партизан» (111:85).