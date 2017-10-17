С. Обрадович: «Альба» играет в нетипичный баскетбол и многим доставила проблемы

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Альбой» в рамках второго тура Еврокубка. Встреча этих команд состоится 18 октября в Краснодаре.



«Альба» играет в очень хороший баскетбол и уже имеет внушительную победную серию. Они играют в нетипичный баскетбол, смесь агрессивной и зонной защиты, что делает их тяжёлым соперником. У многих команд возникали проблемы с тем, чтобы приспособиться к их игре. Я считаю, что у нас достаточно времени, чтобы подготовиться к ним и выиграть домашний матч», — цитирует Обрадовича официальный сайт «Локомотива-Кубань».