20 очков Бабба помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Альбу» в Еврокубке

«Локомотив-Кубань» одержал вторую победу в Еврокубке, переиграв берлинскую «Альбу». Решающими в матче стали второй и третий игровые отрезки, в которых краснодарская команда набросала 44 очка против 23 у соперника. Итоговый счёт встречи — 75:59 (15:19, 19:11, 25:12, 16:17).



Самым результативным игроком матча стал Крис Бабб, набравший 20 очков, ещё 18 на свой счёт записал Джо Рагланд. В составе берлинцев отличился Дэннис Клиффорд, набрав 10 очков.

Следующий матч в рамках Еврокубка «Локомотив-Кубань» проведёт 24 октября на выезде против «Летувос Ритас».