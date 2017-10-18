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22 очка Харпера помогли «Зениту» обыграть «Доломити Энергию» в Еврокубке

18 октября 2017, среда. 22:07 Баскетбол

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в матче Еврокубка. Соперниками российской баскетбольной команды была итальянская команда «Доломити Энергия». Команда из Санкт-Петербурга уступила в первом игровом отрезке, однако уже во второй четверти перехватила инициативу, так и не выпустив нити игры из своих рук до финальной сирены. Встреча завершилась со счётом 81:70 (14:21, 28:24, 24:16, 15:9) в пользу российских баскетболистов.

Самым результативным игроком матча стал Демонте Харпер, набравший 22 очка. В составе гостей 18 очками отметились Шэйвон Шилдс и Доминик Саттон.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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