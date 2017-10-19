«Вашингтон» победил «Филадельфию», «Детройт» взял верх над «Шарлотт»

Баскетболисты «Вашингтон Уизардс» одержали первую победу в своём стартовом матче нового чемпионата НБА, обыграв соперников из «Филадельфия Сиксерс». Игра в столице США завершилась со счётом 120:115.



К успеху «Вашингтона» привела результативная игра Джона Уолла (28 очков, 5 подборов и 8 передач) и Брэдли Била (25 очков, 6 подборов, 4 передачи). Лучшим в составе «Филадельфии» стал оформивший дабл-дабл центровой Джоэл Эмбиид.



В параллельном матче «Детройт Пистонс» нанёс поражение соперникам из «Шарлотт Хорнетс», результат игры — 102:90. Определяющей стала первая половина встречи, которую гости выиграли с разницей в 11 очков. Самым результативным игроком матча стал Кемба Уокер, набравший 24 очка.