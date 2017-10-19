«Портленд» разгромил «Финикс» в гостях «+48», Лиллард набрал 27 очков

«Портленд Трэйл Блейзерс» нанёс сокрушительное поражение «Финикс Санз» в гостях в своём стартовом матче нового сезона НБА. Игра завершилась со счётом 124:76.



Хозяева проиграли все четыре четверти, особенно показательными стали вторая и третья двенадцатиминутки, в которых «солнечные» уступили с разницей в 17 и 18 очков соответственно. В составе победителей 27 очков набрал Дэмьен Лиллард, в активе Пэта Коннотона 24 очка, и это его лучший результат в карьере. Что касается статистики «Финикса», самым результативным игроком в составе команды стал Эрик Бледсо с 15 очками.