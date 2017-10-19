«Црвена Звезда» проявляет интерес к экс-игроку НБА Дореллу Райту

Белградский клуб «Црвена Звезда» нацелился на подписание контракта с экс-игроком НБА Дореллом Райтом, сообщает Sportando. На данный момент американский форвард выступает в адриатической лиге за боснийский клуб «Игокеа», где его средние показатели после трёх первых матчей сезона составляют 24,3 очка и 3,3 подбора.



Однако препятствием для перехода Райта в сербскую команду является то, что до 1 декабря он связан контрактом с «Игокеа».



В НБА Райт выступал за такие команды, как «Майами», «Голден Стэйт», «Филадельфия» и «Портленд».