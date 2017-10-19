Эмбиид: у «Филадельфии» есть шанс cделать что-то значимое

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» (115:120).

«Я думаю, у нас есть шанс cделать что-то значимое. Мы всё ещё учимся играть друг с другом, я учусь играть с Беном Симмонсом.

Я должен найти свою роль. Я просто думаю, что нам нужно играть вместе. Тогда мы сможем сыграться и выйти на другой уровень», – приводит слова Эмбиида ESPN.

Эмбиид набрал 18 очков, 13 подборов и отдал четыре передачи за 27 минут на паркете.