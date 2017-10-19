Эткинсон: «Бруклин» вообще не играл в обороне, мы ничего не делали

Главный тренер «Бруклин Нетс» Кенни Эткинсон поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс». Матч на площадке «Банкерс Лайф Филдхаус» завершился со счётом 140:131.

«Мы вообще не играли в обороне. Хотел бы я сказать, что проблема в чём-то одном, но на самом деле это не так. Мы плохо оборонялись при быстрых отрывах, не очень хорошо защищались против пик-н-роллов и постоянно проигрывали подборы. Мы ничего не делали. Это было крайне плохо», — цитирует тренера NetsDaily.