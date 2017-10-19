Олдридж: скорее всего, я закончу карьеру в «Сан-Антонио»

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж ответил на вопрос о том, планирует ли он закончить свою карьеру в «Сан-Антонио». Форвард выступает за этот клуб с 2015 года.

«Скорее всего, да», — приводит слова игрока San Antonio Express-News.

На этой неделе Олдридж продлил контракт с клубом на три года и $ 72,3 млн. Соглашение содержит частичную гарантию на последний год контракта. Сделка вступит в силу начиная с сезона-2019/20.

В прошлом сезоне 32-летний баскетболист провёл в составе «Сан-Антонио Спёрс» 72 матча, в которых набирал 17,3 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 1,4 передачи, реализуя 47,7% бросков с игры.