Лин успешно прооперирован, но пропустит сезон-2017/18

Защитник «Бруклин Нетс» Джереми Лин успешно перенёс операцию на колене, сообщает пресс-служба команды. Баскетболист повредил правое колено, неудачно приземлившись после броска в ходе встречи с «Индианой Пэйсерс» (131:140). Игрок не сразу смог подняться после падения и держался за колено.



Лин пропустит сезон-2017/18, но команда надеется на итоговое полное восстановление баскетболиста после травмы. В матче с «Пэйсерс» Лин успел набрать 18 очков и отдать четыре передачи за 25 минут пребывания на площадке.