19 очков Робинсона помогли «Химкам» переиграть «Жальгирис»

Подмосковные «Химки» переиграли «Жальгирис» в матче второго тура Евролиги. Для российской команды эта победа стала второй подряд — в первом матче «Химки» обыграли «Валенсию».



Российская команда уверенно провела матч, на протяжении первой половины встречи наращивая отрыв, а после большого перерыва сохраняя его на уровне «+10». Игра завершилась со счётом 85:77 (21:15, 25:21, 17:17, 22:24).



Самым результативным игроком матча стал Паулюс Янкунас, набравший 24 очка. В составе подмосковной команды отличился Томас Робинсон, на счету которого 19 очков.