До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

23 очка Бьелицы позволили «Црвене Звезде» победить «Барселону»

20 октября 2017, пятница. 22:50 Баскетбол

«Црвена Звезда» дома переиграла «Барселону» в матче второго тура Евролиги. Встреча прошла с небольшим преимуществом хозяев плозадки и закончилась логичной победой сербов со счётом 90:82 (24:13, 20:19, 18:25, 28:23).

Самым результативным игроком матча стал Милко Бьелица, набравший 23 очка, ещё 22 очка в составе сербского коллектива набрал американецТэйлор Рочести. В «Барселоне» результативнее всех выступил Кевин Серафен — на его счету 16 очков. На счету обеих команд после этого матча по одной победе и одному поражению на турнире.

Евролига. 2-й тур
20 октября 2017, пятница. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
90 : 82 (24:13, 20:19, 18:25, 28:25)
Барселона
Барселона, Испания
Црвена Звезда: Бьелица - 23, Рочести - 22, Лессор - 13, Антич - 10, Добрич - 9, Фелдейн - 7, Радичевич - 4, Янкович - 2, Йованович, Лазаревич, Кешель, Лазич
Барселона: Серафен - 16, Эртель - 14, Томич - 10, Ханга - 10, Ориола - 8, Морман - 6, Копонен - 5, Везенков - 4, Рибас - 4, Пресси - 3, Наварро - 2, Куруч
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Барселона БК Црвена Звезда
Новости. Баскетбол
20 октября 2017, пятница
22:51 Барцокас: «Химки» не показали качественную игру, нужно прибавлять
22:50 23 очка Бьелицы позволили «Црвене Звезде» победить «Барселону»
22:39 Снуп Дог: отец закинул Лонзо Болла в логово льва в трусах из свиных отбивных
22:10 19 очков Робинсона помогли «Химкам» переиграть «Жальгирис»
21:10 Лин успешно прооперирован, но пропустит сезон-2017/18
18:54 Лонзо Болл: баскетбол — это игра пять на пять, а не Болл против Беверли
17:41 Джеррелс покинул «Хапоэль» из-за конфликта с главным тренером
16:17 Уолтон: «Лейкерс» не забивали броски, которые могли добавить энергии и страсти
15:44 Баркли: я гарантирую, что «Филадельфия» выйдет в плей-офф! Гарантирую!
15:34 Ингрэм: Дюрант часто присылает мне мотивирующие сообщения, иногда нецензурные
15:08 Эджим: моими кумирами были Хаким Оладжьювон и Стив Нэш
13:47 Антипов: в УНИКСе я прошёл школу выживания
13:00 Леброн Джеймс: хочу поскорее выйти на свой уровень после травмы
12:42 Джамайкл Грин выбыл на три-четыре недели из-за травмы голеностопа
12:35 Хойберг: дебют Маркканена весьма впечатлил
11:46 Сокрушительные данки Гриффина и Джорджа – в топ-5 дня в НБА
11:40 Лавар Болл: да кто такой этот Патрик Беверли? Он вообще никому не нужен
11:26 Курбанов: давно уже ЦСКА не набирал всего 69 очков за матч
10:52 Лонзо Болл: «Лейкерс» разгромили, значит, и я сыграл не слишком хорошо
10:51 Беверли: сказал Боллу, что из-за поведения отца с ним будут играть очень плотно
10:22 Кантер: было странно играть против Адамса, он же знает все мои финты и приёмы
10:14 Энтони: ещё не привык к такому количеству совершенно открытых бросков
10:09 Джордж: никто не может остановить Уэстбрука в одиночку
09:51 Ласо: реализация открытых бросков стала ключевым фактором победы над ЦСКА
09:43 Хиггинс: «Реал» выиграл подавляющее количество единоборств за ничейные мячи
09:27 Хайнс: игра ЦСКА в матче с «Реалом» не соответствовала потенциалу команды
08:11 «Клипперс» разгромили «Лейкерс» в дерби, Гриффин набрал 29 очков, Теодосич — 6
05:39 Трипл-дабл Уэстбрука и 22 очка Энтони помогли «Оклахоме» разгромить «Нью-Йорк»
04:54 Дабл-дабл Валанчюнаса помог «Торонто» разгромить «Чикаго»
03:40 Итудис: за все годы в ЦСКА не припомню такого неудачного вечера
00:48 Евролига представила обзор матча «Реал» — ЦСКА
19 октября 2017, четверг
23:59 «Фенербахче» в овертайме сумел победить «Милан»
23:57 15 очков Клайберна не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Реалом»
23:29 Олдридж: скорее всего, я закончу карьеру в «Сан-Антонио»
23:19 «Панатинаикос» победил «Бамберг», Калатес набрал 23 очка
22:59 24 очка Коула помогли «Маккаби» победить «Басконию»
21:45 Агент Хэйворда: операция Гордона прошла успешно
21:13 Новицки: Деннис Смит обладает уникальным атлетизмом
20:53 Ведущие баскетбольные федерации осудили Евролигу за отказ изменить календарь
20:49 Дж. Грин пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа
19:56 Лин получил разрыв подколенного сухожилия и выбыл до конца сезона
19:54 Драммонд: поверить не мог, что Эминем пришёл на игру «Детройта»
19:41 «Локомотив-Кубань» выпустил комикс, посвящённый новому сезону
18:18 Прифтис: в матче с «Локо» УНИКСу нужно сохранять концентрацию все 40 минут
17:45 Обрадович: у УНИКСа хороший подбор исполнителей
Все новости RSS
Партнерский контент