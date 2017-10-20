23 очка Бьелицы позволили «Црвене Звезде» победить «Барселону»

«Црвена Звезда» дома переиграла «Барселону» в матче второго тура Евролиги. Встреча прошла с небольшим преимуществом хозяев плозадки и закончилась логичной победой сербов со счётом 90:82 (24:13, 20:19, 18:25, 28:23).



Самым результативным игроком матча стал Милко Бьелица, набравший 23 очка, ещё 22 очка в составе сербского коллектива набрал американецТэйлор Рочести. В «Барселоне» результативнее всех выступил Кевин Серафен — на его счету 16 очков. На счету обеих команд после этого матча по одной победе и одному поражению на турнире.