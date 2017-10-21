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Первый дабл-дабл Болла в НБА помог «Лейкерс» обыграть «Финикс»

21 октября 2017, суббота. 07:59 Баскетбол

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали первую победу в сезоне после неудачи в дерби на старте регулярного чемпионата НБА. Команда из Калифорнии выиграла у «Финикс Санз» в гостях в результативном противостоянии со счётом 132:130.

Успеху «Лейкерс» во многом поспособствовала выдающаяся защитника Лонзо Болла, оформившего свой первый дабл-дабл в карьере НБА. Выбранный на драфте текущего года 19-летний баскетболист записал на свой счёт 29 очков, 11 подборов и 9 передач, став самым молодым игроком НБА, которому покорились такие показатели со времён Леброна Джеймса, впервые блеснувшего в 2005 году.

Лучшим на паркете в составе «Финикса», проигравшего второй матч сезона кряду, стал Эрик Бледсо, набравший 28 очков.

Лучшие фрагменты яркой игры Болла можно посмотреть в официальном «твиттере» НБА.

НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
130 : 132 (36:40, 37:30, 26:36, 31:26)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Бледсо - 28, Букер - 25, Уоррен - 24, Чендлер - 13, Джеймс - 13, Джексон - 12, Крисс - 5, Лень - 4, Дэниелс - 3, Бендер - 3, Рид, Питерс, Уильямс, Юлис, Джонс, Найт, Дадли
Лос-Анджелес Лейкерс: Болл - 29, Ингрэм - 25, Лопес - 19, Кларксон - 17, Кузьма - 15, Нэнс - 14, Рэндл - 8, Брюэр - 5, Брайант, Богут, Зубац, Блю, Денг, Колдуэлл-Поуп, Карузо, Харт, Эннис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз Лонзо Болл Эрик Бледсо
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