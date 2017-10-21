Первый дабл-дабл Болла в НБА помог «Лейкерс» обыграть «Финикс»

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали первую победу в сезоне после неудачи в дерби на старте регулярного чемпионата НБА. Команда из Калифорнии выиграла у «Финикс Санз» в гостях в результативном противостоянии со счётом 132:130.



Успеху «Лейкерс» во многом поспособствовала выдающаяся защитника Лонзо Болла, оформившего свой первый дабл-дабл в карьере НБА. Выбранный на драфте текущего года 19-летний баскетболист записал на свой счёт 29 очков, 11 подборов и 9 передач, став самым молодым игроком НБА, которому покорились такие показатели со времён Леброна Джеймса, впервые блеснувшего в 2005 году.



Лучшим на паркете в составе «Финикса», проигравшего второй матч сезона кряду, стал Эрик Бледсо, набравший 28 очков.

Лучшие фрагменты яркой игры Болла можно посмотреть в официальном «твиттере» НБА.