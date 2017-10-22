«Сан-Антонио» выиграл у «Чикаго», «Хьюстон» одержал победу над «Далласом»

Игроки «Сан-Антонио Спёрс» одержали вторую победу в сезоне, на выезде обыграв «Чикаго Буллз» со счётом 87:77. Главным творцом успеха гостей выступил Ламаркус Олдридж, записавший в свой актив дабл-дабл (28 очков и 10 подборов). Дабл-даблом отметился и финский форвард «быков» Лаури Маркканен (13 очков и 12 подборов).



В параллельном матче вечера баскетболисты «Хьюстон Рокетс» в третий раз кряду отпраздновали победу в текущем сезоне, на этот раз справившись с «Даллас Маверикс» на домашнем паркете. Лучшим игроком матча стал Джеймс Харден, набравший 29 очков, а Клинт Капела стал автором дабл-дабла (13 очков и 10 подборов). В составе «Маверикс» отметим результативную игру Йоги Феррелла, набравшего 19 очков.