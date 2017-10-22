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«Сан-Антонио» выиграл у «Чикаго», «Хьюстон» одержал победу над «Далласом»

22 октября 2017, воскресенье. 07:49 Баскетбол

Игроки «Сан-Антонио Спёрс» одержали вторую победу в сезоне, на выезде обыграв «Чикаго Буллз» со счётом 87:77. Главным творцом успеха гостей выступил Ламаркус Олдридж, записавший в свой актив дабл-дабл (28 очков и 10 подборов). Дабл-даблом отметился и финский форвард «быков» Лаури Маркканен (13 очков и 12 подборов).

В параллельном матче вечера баскетболисты «Хьюстон Рокетс» в третий раз кряду отпраздновали победу в текущем сезоне, на этот раз справившись с «Даллас Маверикс» на домашнем паркете. Лучшим игроком матча стал Джеймс Харден, набравший 29 очков, а Клинт Капела стал автором дабл-дабла (13 очков и 10 подборов). В составе «Маверикс» отметим результативную игру Йоги Феррелла, набравшего 19 очков.

НБА - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
77 : 87 (21:19, 17:22, 17:24, 22:22)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Чикаго Буллз: Лопес - 16, Холидей - 15, Грант - 13, Маркканен - 13, Фелдер - 6, Нваба - 5, Валентайн - 4, Ципсер - 3, Фелисио - 2, Данн, Миротич, Арчидиаконоу, Портис, Лавин, Блэкени, Пондекстер, Пэйн
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 28, Гэй - 12, Пау Газоль - 10, Грин - 9, Мюррей - 8, Ловернь - 5, Джинобили - 5, Андерсон - 4, Форбс - 4, Миллз - 2, Дав. Бертанс, Пол, Костелло, Уайт, Паркер, Леонард, Хиллиард
НБА - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
107 : 91 (33:20, 29:19, 30:19, 15:33)
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Харден - 29, Гордон - 18, Илариу - 14, Капела - 13, Ариза - 8, Мба-а-Муте - 6, Джексон - 4, Блэк - 4, Андерсон - 3, Такер - 3, Браун - 3, Т. Уильямс - 2, Пол, Ци, Онуаку
Даллас Маверикс: Феррелл - 19, Бареа - 19, Барнс - 14, Мэттьюз - 11, Клавелл - 9, Пауэлл - 6, Клебер - 5, Ноэль - 4, Уитей - 2, Новицки - 2, Харрис, Межри, Макробертс, Мотли, Финни-Смит, Смит, Карри
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Сан-Антонио Спёрс Хьюстон Рокетс Чикаго Буллз Джеймс Харден Йоги Феррелл Ламаркус Олдридж
Новости. Баскетбол
22 октября 2017, воскресенье
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