Карри и Дюрант были удалены в матче с «Мемфисом»

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри и его одноклубник Кевин Дюрант не доиграли поединок регулярного чемпионата НБА против «Мемфис Гриззлиз» (101:111).



Карри сделал результативный проход, однако остался недоволен из-за того, что рефери не зафиксировал нарушение на игроке «Гриззлиз». После этого Стивен бросил каппу в судью, который сразу же удалил его.



Дюрант подошёл к рефери, чтобы высказать ему своё недовольство решением по Карри, и тоже был удалён. Направляясь в раздевалку, Кевин показал болельщику безымянный палец и напомнил, что у него есть чемпионский перстень.



Первое и второе видео доступны на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».