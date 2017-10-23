Дабл-даблы Э. Дэвиса и Казинса помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Лейкерс»

«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 119:112 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, на счету которого 27 очков и 17 подборов. В активе Демаркуса Казинса 22 очка и 11 подборов. За «Лейкерс» 24 очка набрал Джордан Кларксон, по 20 в свой актив записали Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Кайл Кузьма.

Эта победа стала для «Пеликанс» первой в сезоне после двух поражений на старте.