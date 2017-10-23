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Дабл-даблы Э. Дэвиса и Казинса помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Лейкерс»

23 октября 2017, понедельник. 07:09 Баскетбол

«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 119:112 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, на счету которого 27 очков и 17 подборов. В активе Демаркуса Казинса 22 очка и 11 подборов. За «Лейкерс» 24 очка набрал Джордан Кларксон, по 20 в свой актив записали Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Кайл Кузьма.

Эта победа стала для «Пеликанс» первой в сезоне после двух поражений на старте.

НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
112 : 119 (22:34, 33:34, 28:26, 29:25)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Кларксон - 24, Кузьма - 20, Колдуэлл-Поуп - 20, Рэндл - 11, Болл - 8, Лопес - 7, Ингрэм - 7, Нэнс - 6, Харт - 5, Богут - 2, Брюэр - 2, Брайант, Зубац, Денг, Карузо, Эннис, Блю
Нью-Орлеан Пеликанс: Дэвис - 27, Казинс - 22, Мур - 19, Холидей - 14, Кларк - 14, Каннингем - 6, Миллер - 6, Аллен - 6, Нельсон - 5, Ажинса, Хилл, Кроуфорд, Диалло, Ашик, Кук, Рондо, Джонс, Джексон
Да будет битва. Команды НБА готовы начать сезон
Как усилились и на что претендуют «Оклахома», «Кливленд», «Новый Орлеан» и «Голден Стэйт».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Орлеан Пеликанс Демаркус Казинс Энтони Дэвис
Новости. Баскетбол
23 октября 2017, понедельник
07:09 Дабл-даблы Э. Дэвиса и Казинса помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Лейкерс»
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