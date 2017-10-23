Портис: пытался извиниться перед Миротичем, но он не ответил

Форвард «Чикаго Буллз» Бобби Портис признался, что хочет наладить отношения с партнёром по команде Николой Миротичем, с которым он подрался на тренировке.



«Я совершил ошибку. Хочу публично извиниться перед Нико. Чувствую, что подвёл болельщиков, организацию и, самое главное, своих одноклубников.



Я отправлял сообщения Миротичу и звонил ему, но он не ответил. Сейчас я не зациклен на этом. Я просто пытаюсь публично извиниться перед Нико и моими товарищами по команде и показать, что я искренне отношусь к ситуации.



Хочу наладить отношения с Нико, чтобы мы снова были партнёрами по команде. И я уверен, что мы сможем сделать это. Нам просто нужно помириться. В какой-то момент мы обсудим случившееся. Уверен, это будет вежливый разговор. Думаю, мы сможем оставить это в прошлом», – приводит слова Портиса ESPN.

«Бей одноклубника своего». Самые известные драки партнёров Бобби Портис сломал челюсть Николе Миротичу. Вспоминаем другие случаи, когда подрались партнёры по команде.