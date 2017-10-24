Бен Симмонс – первый за 50 лет, оформивший трипл-дабл за 4 первых матча в НБА

Форвард «Филадельфия Сиксерс» Бен Симмонс набрал 21 очко, совершил 12 подборов и отдал 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс». Таким образом, он стал первым игроком лиги за последние 50 лет, оформившим трипл-дабл в течение четырех дебютных поединков в лиге. Ранее это удалось Арту Уильямсу в составе «Сан-Диего Рокетс» в сезоне-1967/68.

Встреча завершилась выездной победой «Филадельфии» со счётом 97:86, а Симмонс в ней, выйдя в стартовом составе, также сделал перехват за 34 минуты на площадке.