Швед: в одиночку можно выиграть матч, но не турнир

Защитник «Химок» Алексей Швед считает, что сразу несколько баскетболистов его команды могут взять на себя функции лидера на площадке.



«Последние пару лет я выступал в роли лидера «Химок». Но сейчас могу сказать, что не только я способен повести команду за собой. В нынешнем сезоне у нас есть немало исполнителей с опытом игры в НБА, Китае и Европе. В одиночку можно выиграть матч, но не турнир. Поэтому нам нужно оставаться единым коллективом. Сегодня самым результативным станет один, завтра – другой», – цитирует Шведа официальный сайт Евролиги.