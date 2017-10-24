«Химки» победили «Црвену Звезду», Андерсон набрал 24 очка

«Химки» добыли победу в третьем кряду матче регулярного чемпионата Евролиги. В домашнем поединке была повержена «Црвена Звезда».



Команда Барцокаса провалила игру в обороне в первой четверти, уступив со счётом 20:28. Тем не менее в следующей десятиминутке отставание было практически ликвидировано, и на большой перерыв команды ушли при счёте 43:44 в пользу сербского коллектива.



В третьей четверти «Химки» показали убедительную игру, победив в ней 21:11. Заключительный игровой отрезок прошёл в равной борьбе, что позволило хозяевам оформить победу — 85:78.



Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Андерсон, набравший 24 очка. У «Црвены Звезды» 15 очков в активе Милко Бьелицы.