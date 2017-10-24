Барцокас: «Химки» получили хороший урок

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал победу своей команды в третьем туре регулярного чемпионата Евролиги над «Црвеной Звездой» (85:78), отметив, что проблемы по ходу матча стали хорошим уроком для всего коллектива.

«Прежде всего результат сегодня положительный. Третья победа подряд — то, чего мы и хотели добиться. Мы защитили преимущество своей площадки. К нам приезжали чемпионы Испании, Литвы и Адриатической лиги. У нас хороший настрой, и его важно сохранить.

В нашей команде есть игроки с отсутствием опыта Евролиги, что и показали первые 20 минут. Мы не играли жёстко и усердно, и это был хороший урок, так как у нас появились проблемы. В перерыве мы среагировали на ситуацию и стали лучше играть в защите. Если мы хотим побеждать, нужно играть все 40 минут, а не 10-15. Сегодня получили хороший урок, и его нужно учесть на будущее", — передаёт слова Барцокаса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.