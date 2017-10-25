Дабл-дабл Ханги не спас «Барселону» от поражения в матче с «Жальгирисом»

Каталонская «Барселона» потерпела неожиданное поражение в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги от каунасского «Жальгириса».

Начиная с первой четверти гости понемногу наращивали преимущество и одержали победы в трёх десятиминутках кряду. Перед заключительным игровым отрезком «Жальигирс» вёл в счёте — 62:54

В последние десять минут матча «Барселона» попыталась наверстать упущенное, однако не преуспела и уступила в итоге со счётом 75:81.

Самым результативным в составе победителей стал Василие Мичич, набравший 20 очков. У «Барселоны» дабл-даблом из 19 очков и 10 подборов отметился Адам Ханга.