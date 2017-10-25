«Клипперс» разгромили «Юту» — «+18», «Нью-Орлеан» в гостях проиграл «Портленду»

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал уверенную победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 102:84 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал Блэйк Гриффин, набравший 22 очка. На счету Деандре Джордана 11 очков и 18 подборов. В активе Патрика Беверли 19 очков. За проигравших 19 очков набрал Донован Митчелл, ещё 12 — Руди Гобер. Табо Сефолоша оформил дабл-дабл — 11 очков, 12 подборов.

В ещё одном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» — 103:93. В составе победителей 23 очка набрал Си Джей Макколум. «Пеликанс» не помогли даже 39 очков и 13 подборов Демаркуса Казинса.