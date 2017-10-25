Уэйд пропустит игру с «Бруклином»

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Дуэйн Уэйд пропустит предстоящую игру своей команды с «Бруклин Нетс», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Джейсон Ллойд. Причиной тому послужили боли в левом колене игрока.

Уэйд проводит первый сезон в составе команды из Огайо. Начав чемпионат в статусе игрока стартовой пятёрки, баскетболист попросил перевести его в резерв в связи с невыразительной игрой.

В нынешнем сезоне показатели игрока составляют 7 очков, 2,3 подбора, 3,5 передачи и 0,8 блок-шота в среднем за игру.

Матч «Кливленд» — «Бруклин» пройдёт в ночь с 25 на 26 октября. Начало поединка запланировано на 2:30 мск.