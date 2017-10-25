25 очков Родригеса помогли ЦСКА разгромить «Панатинаикос»

Московский ЦСКА одержал домашнюю победу в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, справившись с «Панатинаикосом». Уже в первой четверти «армейцы» создали себе солидный задел, победив в ней со счётом 27:15.



Вторая и третья четверти прошли в относительно равной борьбе. К заключительному игровому отрезку команды подошли при счёте 60:51 в пользу ЦСКА. В последние десять минут команда Итудиса совершила ещё один рывок, что позволило ЦСКА оформить разгромную победу — 81:63.



Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 25 очков и отдавший 9 ассистов. У «Панатинаикоса» 15 очков в активе Кей Си Риверса.