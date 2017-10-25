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25 очков Родригеса помогли ЦСКА разгромить «Панатинаикос»

25 октября 2017, среда. 21:53 Баскетбол

Московский ЦСКА одержал домашнюю победу в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, справившись с «Панатинаикосом». Уже в первой четверти «армейцы» создали себе солидный задел, победив в ней со счётом 27:15.

Вторая и третья четверти прошли в относительно равной борьбе. К заключительному игровому отрезку команды подошли при счёте 60:51 в пользу ЦСКА. В последние десять минут команда Итудиса совершила ещё один рывок, что позволило ЦСКА оформить разгромную победу — 81:63.

Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 25 очков и отдавший 9 ассистов. У «Панатинаикоса» 15 очков в активе Кей Си Риверса.

Евролига. 3-й тур
25 октября 2017, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
81 : 63 (27:15, 16:18, 17:18, 21:12)
Панатинаикос
Афины, Греция
ЦСКА: Родригес - 25, Хайнс - 21, Хиггинс - 9, Клайберн - 7, Вестерманн - 5, де Коло - 4, Хантер - 2, Курбанов - 2, Воронцевич - 2, Хряпа - 2, Фридзон - 2, Антонов
Панатинаикос: Риверс - 17, Синглтон - 10, Лекавичюс - 9, Огюст - 8, Калатес - 7, Адетокунбо - 6, Лойески - 6, Вуюкас, Паппас, Денмон, Гист, Гэбриэл
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Панатинаикос ПБК ЦСКА
Новости. Баскетбол
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