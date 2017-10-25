«Нижний Новгород» разгромил «Карпош» с разницей «+34», Йеловац набрал 20 очков

«Нижний Новгород» добыл выездную победу во втором туре группового этапа Кубка Европы ФИБА над македонским «Карпош Соколи».

Нижегородцы с ходу взяли инициативу в свои руки и выиграли с двузначным преимуществом три четверти кряду. Таким образом, перед заключительным игровым отрезком преимущество гостей составляло 41 очко.

В последние десять минут матча «Карпош» отыграл семь очков, что никак не повлияло на исход встречи. Победа «Нижнего Новгорода» — 101:67.

Самым результативным в составе победителей стал Стефан Йеловац, набравший 20 очков.

«Карпош Соколи» — «Нижний Новгород» — 67:101 (17:27, 13:29, 15:30, 22:15).