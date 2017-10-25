Дабл-дабл Шенгелии не спас «Басконию» от поражения в матче с «Валенсией»

«Валенсия» одержала выездную победу в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, справившись с «Басконией».

Уже в первой четверти действующие чемпионы Испании оформили преимущество в 15 очков. В дальнейшем левантийцы контролировали ход матча. Окончательно своё преимущество «Валенсия» закрепила в заключительном игровом отрезке, победив в ней с разницей в 4 очка.

Итоговая победа гостей — 80:63. Самым результативным игроком встречи стал форвард Басконии Торнике Шенгелия, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов. У «Валенсии» по 15 очков в активе Тибора Пляйсса и Эрика Грина.