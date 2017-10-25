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Дабл-дабл Шенгелии не спас «Басконию» от поражения в матче с «Валенсией»

25 октября 2017, среда. 23:23 Баскетбол

«Валенсия» одержала выездную победу в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, справившись с «Басконией».

Уже в первой четверти действующие чемпионы Испании оформили преимущество в 15 очков. В дальнейшем левантийцы контролировали ход матча. Окончательно своё преимущество «Валенсия» закрепила в заключительном игровом отрезке, победив в ней с разницей в 4 очка.

Итоговая победа гостей — 80:63. Самым результативным игроком встречи стал форвард Басконии Торнике Шенгелия, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов. У «Валенсии» по 15 очков в активе Тибора Пляйсса и Эрика Грина.

Евролига. 3-й тур
25 октября 2017, среда. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
63 : 80 (13:28, 26:22, 15:17, 9:13)
Валенсия
Валенсия, Испания
Баскония: Шенгелия - 22, Грейнджер - 12, Бьёбуа - 8, Вильдоса - 7, Тимма - 6, Диоп - 6, Пуарье - 2, Гарино, Дженнинг, Фойгтман, Уэртас
Валенсия: Грин - 15, Пляйсс - 15, Абальде - 13, Дублевич - 11, Мартинес - 10, Доорненкамп - 8, ван Россом - 5, Вивес - 3, Хлинасон, Пуэрто, Томас
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баскония БК Валенсия
Новости. Баскетбол
25 октября 2017, среда
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