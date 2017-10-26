Де Коло — о потасовке в матче с «Панатинаикосом»: Гист просто не слушал меня

Защитник ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал конфликтную ситуацию в матче Евролиги с «Панатинаикосом», которая возникла после его контакта с форвардом греческой команды Джеймсом Гистом.

«Если честно, я даже не понял, что произошло. Я старался что-то придумать в нападении, нечаянно задел Гиста по лицу, но физические контакты — это часть баскетбола. Я не хотел этого, мне дали фол — всё, конец истории. Но не в этом случае. Я попытался подойти к нему и извиниться, но он подбежал ко мне и начал что-то говорить. Ничего больше. Я хотел сказать ему, что пытаюсь попросить прощения за этот эпизод, но он просто не слушал меня.

Потом подошёл Синглтон, я и ему всё объяснил. После этого я просто забыл этот момент и постарался вернуться в игру, но Гист снова подбежал ко мне. Потом за это мы получили по техническому фолу. Никогда не бывает просто вот так взять и покинуть игру — ты каждый день тренируешься, а потом выходишь на паркет и из-за какой-то глупости не можешь продолжить матч. Я даже не пользовался трэш-токингом, просто пытался извиниться", — передаёт слова де Коло корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.