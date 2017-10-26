Евролига представила обзор матча ЦСКА — «Панатинаикос»

Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал основные моменты поединка третьего тура регулярного чемпионата между ЦСКА и «Панатинаикосом».

Победу в этом матче со счётом 81:63 одержали «армейцы». Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, набравший 25 очков и совершивший 9 ассистов. У «Панатинаикоса» 17 очков в активе Кей Си Риверса.

Эта победа стала для ЦСКА второй в нынешнем розыгрыше Евролиги. В минувшем туре москвичи на выезде уступили «Реалу». В первом же туре на домашнем паркете был повержен «Милан».

Обзор матча ЦСКА — «Панатинаикос» можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.